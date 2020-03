Op 1 september begint Herman Van Goethem aan zijn tweede termijn als rector van de Universiteit Antwerpen. Van Goethem haalde in de rectorverkiezingen als enige kandidaat79,71 procent van de stemmen.

De verkiezingsprocedure aan de UAntwerpen werd recent vernieuwd: in het verleden mochten alle professoren één stem uitbrengen. Het overige personeel en de studenten werkten met een kiescollege. Voorafgaande verkiezingen bepaalden wie in het kiescollege mocht zetelen. Voor deze verkiezingsprocedure mochten alle medewerkers en studenten persoonlijk komen stemmen. Herman Van Goethem, huidig rector en de enige kandidaat, haalde 79,71 procent. Hij zal voorgedragen worden voor de Raad van Bestuur en op 1 september begint hij aan een nieuwe termijn van vier jaar. Een rector van de UAntwerpen kan maximaal twee termijnen aanblijven. 'Dit is een duidelijke blijk van vertrouwen in het beleid dat mijn team en ik de voorbije vier jaar gevoerd hebben', reageert professor Van Goethem.