Terwijl de buurlanden al massaal snelle coronatesten hebben besteld, heeft België dat nog niet gedaan. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Snelle coronatesten kunnen een belangrijk deel worden van onze toekomstige teststrategie, onder meer voor het personeel en de bewoners in woonzorgcentra. Nederland bestelde er meer dan 2 miljoen, Frankrijk 5 miljoen en Duitsland 9 miljoen. België bestelde nog niets.

'De overheid heeft nog geen antigeen-testen gekocht, dat klopt', zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). 'Men is de testen nog aan het valideren. Pas als dat afgerond is, kunnen we bepalen in welke omgeving we ze best inzetten. Over die strategie zijn experts in overleg.'

Mogelijk zijn we al eind oktober als een aankoopstrategie kan worden bepaald. Vraag is of de wereldwijde voorraad tegen dan al niet opgekocht is door andere overheden. (Belga)