Herman De Croo neemt afscheid met ode aan de parlementaire democratie

In zijn laatste grote politieke toespraak heeft Herman De Croo (Open Vld), die als ouderdomsdeken de openingszitting van het Vlaams Parlement mocht voorzitten, een ode gebracht aan het systeem van de parlementaire democratie. Ook na '18.700 opeenvolgende dagen' als parlementslid is De Croo ervan overtuigd dat dat systeem het beste is.