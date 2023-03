Herman De Croo doneert aan Stichting tegen Kanker: ‘Ik heb niets met fraude te maken’

Voormalig Kamervoorzitter Herman De Croo heeft beslist de extra vergoeding bij zijn pensioen te doneren aan Stichting tegen Kanker. ‘Ik heb niets onwettigs gedaan en betreur dat mijn naam en reputatie bij frauduleuze praktijken worden vermeld’, schrijft De Croo op zijn website.

In het bericht onderstreept De Croo dat hij niets te maken heeft met het fraudedossier waarbij verschillende ambtenaren-generaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ten onrechte een extra pensioenvergoeding kregen. ‘Volgens de informatie waar ik op dit ogenblik over beschik, hebben deze ambtenaren-generaal genoten van een extra pensioen dat een flagrante inbreuk vormt op de wet-Wyninckx. Deze uitbetalingen zijn ondertussen stopgezet. Het komt de Schatkist toe om ze terug te vorderen. Met deze fraudezaak heb ik niets te maken.’

De Croo schrijft verder dat hij nooit betrokken is geweest bij de beslissing om bonussen in te voeren bovenop de pensioenen, maar benadrukt dat die vergoeding jaarlijks wordt gestemd in de Kamer en dat dus alle volksvertegenwoordigers ervan op de hoogte zijn. ‘Ik heb niets onwettigs gedaan en betreur dat mijn naam en reputatie bij frauduleuze praktijken worden vermeld. Ik aanvaard de stopzetting van de uitkering van deze uittredingsvergoeding. Ik zal het ontvangen bedrag schenken aan de Stichting tegen Kanker’, onderstreept De Croo.

De voormalige Kamervoorzitter ontving de uittredingsvergoeding sinds 1 juli 2019, toen het ging om 4.566 euro bruto per maand. Op dit ogenblik zou hij nog 5.560 euro bruto per maand uittredingsvergoeding ontvangen.