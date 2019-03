Live Herlees: Stormweer eist dodelijk slachtoffer in Mol

17:31

Treinverkeer in delen van Nederland en Duitsland onderbroken

In delen van Nederland en Duitsland is het treinverkeer onderbroken door het stormweer. In het zuiden van Nederlands Limburg rijden geen treinen op de trajecten tussen Sittard en Heerlen en tussen Sittard en Maastricht. In Duitsland is het langeafstandverkeer en het regionaal verkeer in Noord-Rijnland-Westfalen verstoord.

In Nederland is code oranje alleen nog maar van kracht in de provincies Brabant en Limburg. Daar zijn nog zware windstoten voor van 100 tot 110 kilometer per uur. In Zeeland en Zuid-Holland geldt nu code geel, meldt het Nederlandse meteorologisch instituut. In Limburg hebben omgewaaide bomen hier en daar voor overlast en schade gezorgd. De brandweer kreeg tientallen meldingen binnen.

Voor zover bekend vielen er geen gewonden. De Nederlandse Spoorwegen verwachten dat het treinverkeer nog tot 20.30 uur verstoord zal zijn.

Ook de Duitse spoorwegmaatschappij heeft besloten om het treinverkeer op verschillende plaatsen te onderbreken door het stormweer. Zo is het langeafstandverkeer en het regionaal verkeer in Noordrijn-Westfalen stopgezet, laat een woordvoerder zondag weten. De beslissing kwam er omdat de lijnen op verschillende plaatsen geblokkeerd waren en om schade te vermijden.

In Aken en Keulen waren er verschillende bomen op het spoor terechtgekomen, waardoor het treinverkeer geblokkeerd was. Ook twee belangrijke seinhuizen in Wuppertal en Essen waren tijdelijk verstoord door de storm. Ook in andere delen van Duitsland verloopt het treinverkeer moeilijk. Tussen Worms en Mannheim werd de route geblokkeerd, het langeafstandsverkeer wordt daar omgeleid.

De Duitse weerdienst DWD verwacht nog tot zondagavond 20 uur stormachtig weer. Voor grote delen van Noordrijn-Westfalen blijft tot dan het op één na hoogste stormwaarschuwingsniveau van kracht.