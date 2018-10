Live Herlees: Michel legt laatste State of the Union van deze regeerperiode af

14:28

'Show me the money? Here is the money.'

'Er is een groot verschil met het verleden. De lasten op arbeid zijn met ons gedaald met 12,9 miljard sinds het begin van de legislatuur!'

'Show me the money,' echoot Michel de woorden van Bart De Wever. 'Here is the money - 12,9 miljard euro voor de mensen die werken en die jobs creëren.' De meerderheid geeft de premier enkele open doekjes.