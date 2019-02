Live Herlees: Francken aan de tand gevoeld over affaire-Kucam: 'Misschien had ik de tussenpersonen moeten laten screenen'

10:53

'Ik worstel met vragen'

'Ben ik goedgelovig geweest of heb ik een fout gemaakt? Met deze vragen worstel ik', zegt Francken.

Hij verwijst ook naar de geruchten die hem en zijn kabinet bereikten. 'De eerste keer betrof een vaag gerucht in oktober, de tweede keer in december. Nooit kreeg ik echter bewijsmateriaal te zien. Ik zei de mensen om naar de politie te stappen. In december werd me trouwens bevestigd dat er klacht was ingediend. Zelf naar de politie stappen, was dus niet nodig.'

Francken wil niet veel kwijt over Kucam, omdat er een onderzoek gaande is. 'Maar misbruik maken van mensen in nood is het meest onethische wat je kan doen.'

Hij herhaalt de woorden die hij eerder op sociale media formuleerde: 'Het slechtste wat ik gedaan heb in mijn leven is mensen te vertrouwen. En het beste wat ik gedaan heb in mijn leven is mensen te vertrouwen.'

'Tot uw dienst', besluit hij zijn betoog.

Het is nu aan de commissieleden om vragen te stellen. N-VA bijt de spits af. Sarah Smeyers neemt het woord.