Daphné Dumery, lijstduwer voor de Kamerlijst van N-VA in West-Vlaanderen, had de grote groei van Vlaams Belang niet zien aankomen. 'Dit hadden we nooit verwacht', zei ze zondagavond aan Belga. 'We wisten dat we als partij wat gingen dalen. Na de enorme winst van vorige verkiezingen kon dat niet anders. Maar dat Vlaams Belang zo ging stijgen, dat hadden we nooit verwacht.'

'We moeten nu met alle partijen goed nadenken. De kiezer heeft een duidelijk signaal gegeven', aldus nog Dumery. 'De kiezers van Vlaams Belang komen niet enkel van bij ons, maar ook van bij andere partijen. Er moet nu een moment van reflectie komen over welke thema's er gespeeld hebben in de beslissing van de kiezer. Ging dat louter om migratie of speelden er ook andere zaken? We mogen het signaal van de kiezer absoluut niet negeren', besloot ze.