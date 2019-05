'In Vlaams-Brabant is er in de verhouding tussen N-VA en Vlaams Belang een Francken-effect.' Dat zei de gewezen burgemeester van Leuven Louis Tobback (SP.A) zondagavond op de regionale televisiezender ROB-tv. Ook Tobback maakt een vergelijking met de zwarte zondag van 1991. 'Toen kwam dat heftiger aan. Nu is het minder een verrassing. Op Europees vlak kregen we al signalen in die richting.'

Vooral N-VA zal lessen moeten trekken uit de resultaten, stelt Tobback. 'Dat Vlaams Belang minder goed scoort in Vlaams-Brabant komt omdat hun potentiële kiezers zich vonden in het gedachtegoed van Theo Francken. Van alle traditionele partijen in Vlaams-Brabant heeft SP.A het meest de schade weten te beperken.' Tobback pleit voor het behoud van het cordon sanitaire.