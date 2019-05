Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V) uit Lanaken reageerde ontgoocheld op de verkiezingsuitslag, die duidt op een verlies voor de CD&V in Limburg en een grote winst voor het Vlaams Belang. 'Dat is natuurlijk niet aangenaam, dat spreekt voor zich. We zien dat alle traditionele partijen erop achteruit gaan. Als politicus wil je op verkiezingsdag een plus zien voor je partijnaam en dat is vandaag niet het geval', zo liet ze weten.

Waar precies die winst voor het Vlaams Belang aan te wijten is, is nog niet duidelijk voor de politica uit Lanaken. 'Het is nog te vroeg voor conclusies. Enkele uren geleden hadden we nog geen uitslag en nu sta ik hier al in een televisiestudio maar we zien dat het inderdaad één groot blok is dat wint. De verruwing en de verrechtsing in de taal van bepaalde andere partijen, die ook zwaar inboeten, heeft me altijd zwaar gestoord en ik denk dat we daar nu het gelag voor betalen.'

Het is nog te vroeg om in te schatten of het afscheid van Jo Vandeurzen mee een rol heeft gespeeld in het het verlies voor CD&V in Limburg. De voormalige minister kondigde onlangs zijn afscheid aan en duwde de lijst van de christendemocraten in Limburg. 'Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen omdat we nog over geen enkele voorkeurstem beschikken. Maar hij stond op onze lijst en heeft ontzettend goed werk geleverd. Daaraan zal het zeker niet gelegen hebben.'

Hoewel er verschillende stemmen opgaan om het cordon sanitaire voor het Vlaams Belang op te heffen is Jans daar geen voorstander van. 'Dat kan blijven bestaan wat mij betreft. Maar het is niet aan mij om daar uitspraken over te doen.'