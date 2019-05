De boodschap van Youth for Climate is niet overal in het land duidelijk gehoord, wat een 'teleurstelling' is, maar ook 'een reden tot ongerustheid omdat we weinig tijd hebben om te starten met de noodzakelijke overgang naar een koolstofvrije samenleving'. Dat schrijft het platform maandagavond in een mededeling.

'Onze boodschap om de klimaatcrisis in het middelpunt van de aandacht van de politici te zetten, is niet overal gehoord. De verkiezingsresultaten in Wallonië en Brussel doen vermoeden dat er een mogelijkheid is om coalities te vormen die gevoelig zijn voor de klimaatvraagstukken. Dat is niet het geval in Vlaanderen, waar partijen die geen prioriteit geven aan klimaatverandering de verkiezingen hebben gewonnen', luidt het.

De beweging ziet niettemin hoop op Europees niveau. Op dat niveau is 'de boodschap duidelijk gehoord en vertaald in de verkiezingsresultaten'. 'Het is des te belangrijker dat het Europees Parlement een belangrijk orgaan blijft om de transitie te starten en te leiden en om meer ambitieuze klimaatdoelen te stellen.'

De organisatie zal na de examenperiode verder gaan met haar acties.

Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change, een organisatie van de Verenigde Naties, resten er nog minder dan 12 jaar om onomkeerbare klimaatverstoringen te vermijden en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden.