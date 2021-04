Het Overlegcomité, dat vrijdag sinds 15 uur vergaderde, kondigde na afloop enkele versoepelingen aan. Herbekijk hier de persconferentie.

Het Overlegcomité zat sinds 15.00 uur samen in het Egmontpaleis. En zoals bij elke vergadering over de coronamaatregelen loonde het de moeite een blik te werpen op de covidcijfers. Die tonen weinig beterschap. Het aantal ziekenhuisopnames stagneert, er liggen 933 mensen met covid op de dienst intensieve zorg en de besmettingen nemen licht toe. Het reproductiegetal zit nipt boven de 1, wat betekent dat het virus in kracht toeneemt.

Herbekijk met volgende link de persconferentie na het Overlegcomité.

