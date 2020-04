De Nationale Veiligheidsraad heeft de inperkingsmaatregelen rond het coronavirus verlengd tot en met 3 mei. Om deze verlenging draaglijk te maken, is beslist dat tuincentra en doe-het-zelf-zaken de deuren mogen openen onder dezelfde voorwaarden als de voedingswinkels. Grote evenementen - zoals zomerfestivals - kunnen tot en met 31 augustus niet doorgaan. Dat heeft premier Sophie Wilmès gezegd op de persconferentie achteraf.

Inwoners van woonzorgcentra en centra voor personen met een handicap, instellingen van de bijzondere jeugdzorg of psychiatrische instellingen zullen mogen bezoek krijgen van één persoon, op voorwaarde dat deze persoon de laatste twee weken geen symptomen heeft gehad. Het moet wel steeds om dezelfde persoon gaan en die zal ook afstandsmaatregelen in acht moeten nemen.

Tot en met 31 augustus zullen er geen grote evenementen, zoals zomerfestivals, kunnen plaatsvinden. Wat precies de ondergrens is voor die grote evenementen, wordt nog later bepaald. Over de zomerkampen is nog niets beslist, net zoals over de mogelijkheid om te reizen in de zomer. Voor dat laatste is ons land ook aangewezen op wat er in andere landen mogelijk is.

Volgens de premier gaat het niet om een 'versoepeling' van de maatregelen. Deze moeten 'absoluut gerespecteerd worden'. De politie zal overtreders blijven verbaliseren, zegt de eerste minister.

Volgende week is er een nieuwe veiligheidsraad gepland, om de volgende fase, die van de versoepeling, te organiseren vanaf begin mei. Die zal geleidelijk gebeuren. In die exitstrategie zullen stoffen mondmaskers een rol spelen, zei Wilmès. Wanneer de maatregelen versoepeld worden, zal de regering het dragen van zo'n stoffen mondmaskers aanbevelen voor situaties waar veilig afstand houden niet mogelijk is. Er zou ook een binnenlandse productie voor die stoffen maskers worden opgestart.

Ook over de mogelijke heropening van de scholen is voorlopig nog niets beslist. De premier beloofde zich op korte termijn uit te spreken over voorstellen van experten die zich bezighouden met de exitstrategie rond een mogelijke heropening van andere handelszaken en van de horeca.

Inwoners van woonzorgcentra en centra voor personen met een handicap, instellingen van de bijzondere jeugdzorg of psychiatrische instellingen zullen mogen bezoek krijgen van één persoon, op voorwaarde dat deze persoon de laatste twee weken geen symptomen heeft gehad. Het moet wel steeds om dezelfde persoon gaan en die zal ook afstandsmaatregelen in acht moeten nemen. Tot en met 31 augustus zullen er geen grote evenementen, zoals zomerfestivals, kunnen plaatsvinden. Wat precies de ondergrens is voor die grote evenementen, wordt nog later bepaald. Over de zomerkampen is nog niets beslist, net zoals over de mogelijkheid om te reizen in de zomer. Voor dat laatste is ons land ook aangewezen op wat er in andere landen mogelijk is. Volgens de premier gaat het niet om een 'versoepeling' van de maatregelen. Deze moeten 'absoluut gerespecteerd worden'. De politie zal overtreders blijven verbaliseren, zegt de eerste minister. Volgende week is er een nieuwe veiligheidsraad gepland, om de volgende fase, die van de versoepeling, te organiseren vanaf begin mei. Die zal geleidelijk gebeuren. In die exitstrategie zullen stoffen mondmaskers een rol spelen, zei Wilmès. Wanneer de maatregelen versoepeld worden, zal de regering het dragen van zo'n stoffen mondmaskers aanbevelen voor situaties waar veilig afstand houden niet mogelijk is. Er zou ook een binnenlandse productie voor die stoffen maskers worden opgestart. Ook over de mogelijke heropening van de scholen is voorlopig nog niets beslist. De premier beloofde zich op korte termijn uit te spreken over voorstellen van experten die zich bezighouden met de exitstrategie rond een mogelijke heropening van andere handelszaken en van de horeca.