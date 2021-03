Herbekijk de persconferentie: wat besliste het Overlegcomité?

De buitenbubbel wordt op 8 maart vergroot tot 10, in april wordt meer buitenactiviteiten mogelijk en in mei worden, als er geen toename komt in de besmettingen, ook binnenactiviteiten mogelijk, en kan de horeca weer open. Herbekijk hier de persconferentie na afloop van het Overlegcomité.

Een van de versoepelpistes is de uitbreiding van de buitenbubbel van vier naar acht of tien personen © Belga