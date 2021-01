Het Overlegcomité boog zich over een bijsturing van de coronamaatregelen. Vast staat al dat er een verbod komt op niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart. Ook een concreter perspectief voor gesloten sectoren lag op tafel. Van versoepelingen is voorlopig geen sprake. Herbekijk de persconferentie.

Dat er een verbod komt op niet-essentiële reizen naar het buitenland tot 1 maart, werd reeds voor de persconferentie bevestigd aan persagentschap Belga. Een verrassing is dat niet, de stemmen daarvoor klonken in de loop van de week steeds luider. (Lees meer). Het wordt een algemeen verbod, zowel voor wie vertrekt als wie naar België reist. Uitzonderingen zijn er voor wie moet reizen voor dwingende gezinsredenen, beroepsredenen, humanitaire redenen en studieredenen. Ook voor inwoners van grensregio's wordt een uitzondering gemaakt.

Vanaf maandag 25 januari moeten alle reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika of Zuid-Amerika tien dagen in quarantaine en twee coronatesten laten afleggen (op dag 1 en dag 7). Dat zei premier Alexander De Croo vrijdag op een persconferentie na het Overlegcomité. Op die manier hoopt ons land verdere verspreiding met de nieuwe varianten tegen te gaan.

Perspectief

Het Overlegcomité boog zich ook over een concreter perspectief voor gesloten sectoren, zoals de horeca of de contactberoepen. Maar versoepelingen zijn nog niet voor meteen, gaf de premier al aan. Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet voor het begin van de persconferentie weten dat op 5 februari zal worden beslist of kappers op 13 februari opnieuw aan het werk mogen.

In huidige situatie is de hervatting van niet-medische contactberoepen onmogelijk, liet De Croo op de persconferentie weten. Als de niet-medische contactberoepen hun activiteiten mogen hervatten, dan zullen er voor hen nog strengere regels gelden dan bij de vorige heropening.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) kondigde aan dat de isolatie (quarantaine) voor wie besmet is, van 7 naar 10 dagen wordt verlengd. Dat is onder meer nodig omdat de nieuwe varianten voor een langere besmetting zorgen, aldus de minister.

Herbekijk de persconferentie.

