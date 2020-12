Het Overlegcomité besliste om de coronamaatregelen niet te versoepelen, maar her en der te verstrengen of strenger te controleren. Herbekijk hier de persconferentie.

Premier Alexander De Croo zei al meteen dat er geen versoepelingen komen, maar wel tot op zekere hoogte verstrengingen.

Dat is nodig omdat de situatie inzake besmettingen al enige tijd niet meer verbetert en eerder verslechtert (het wekelijks gemiddelde van besmettingen is met 12 procent toegenomen).

'Dit zou het begin van een derde golf kunnen zijn, maar we kunnen dit nog vermijden, aldus De Croo. De premier riep daarom nogmaals op om de regels de komende weken strikt te volgen'

De Croo raadde reizen voor Belgen 'ten strengste' af, omdat reizigers bubbels vermengen. 'In de meeste landen is de situatie slechter dan bij ons'. Mensen die in het buitenland wonen en naar België komen, zullen een recente coronatest moeten voorleggen. De timing van deze maatregel is nog niet precies maar hij zou in de kerstperiode van kracht worden. Dit geldt voor alleen reizigers die langer dan 48 uur blijven. De duur van het verblijf wordt getest bij het uitreizen van het land, aldus premier De Croo.

Belgen die naar het buitenland reizen voor langer dan 48 uur worden geacht bij terugkeer in quarantaine te gaan tenzij ze kunnen aantonen dat ze geen risico's hebben gelopen. Ook dat zal strenger worden gecontroleerd.

Er komt ook een verstrengde controle op telewerk, en bedrijven die het verplichte telewerk negeren, riskeren boetes.

Herbekijk hier de persconferentie:

Meer:

Premier Alexander De Croo zei al meteen dat er geen versoepelingen komen, maar wel tot op zekere hoogte verstrengingen. Dat is nodig omdat de situatie inzake besmettingen al enige tijd niet meer verbetert en eerder verslechtert (het wekelijks gemiddelde van besmettingen is met 12 procent toegenomen). 'Dit zou het begin van een derde golf kunnen zijn, maar we kunnen dit nog vermijden, aldus De Croo. De premier riep daarom nogmaals op om de regels de komende weken strikt te volgen' De Croo raadde reizen voor Belgen 'ten strengste' af, omdat reizigers bubbels vermengen. 'In de meeste landen is de situatie slechter dan bij ons'. Mensen die in het buitenland wonen en naar België komen, zullen een recente coronatest moeten voorleggen. De timing van deze maatregel is nog niet precies maar hij zou in de kerstperiode van kracht worden. Dit geldt voor alleen reizigers die langer dan 48 uur blijven. De duur van het verblijf wordt getest bij het uitreizen van het land, aldus premier De Croo.Belgen die naar het buitenland reizen voor langer dan 48 uur worden geacht bij terugkeer in quarantaine te gaan tenzij ze kunnen aantonen dat ze geen risico's hebben gelopen. Ook dat zal strenger worden gecontroleerd.Er komt ook een verstrengde controle op telewerk, en bedrijven die het verplichte telewerk negeren, riskeren boetes.Herbekijk hier de persconferentie:Meer: