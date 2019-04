Een op de vijf Belgische wielrenners verdient minder dan 2.000 euro bruto per maand. Dat blijkt uit een enquête die de sportvakbond Sporta liet uitvoeren en die donderdag in Het Nieuwsblad staat.

Een wereld van verschil met het voetbal, waar de gemiddelde speler 30.000 euro per maand opstrijkt. Het is dus niet verwonderlijk dat vier op de tien renners aan­geven dat ze het inkomen van hun partner nodig hebben om het gezin te onderhouden, schrijft de krant. 'Er valt nu eenmaal niet ­zoveel geld te verdienen in de wielersport', zegt Stijn Boeykens van Sporta.

'Terwijl er in het voetbal tv-geld, recettes en transfergeld binnenkomen, leeft het wielrennen bijna alleen van sponsors. Dat weinige geld gaat dan ook nog eens vooral naar de toppers.' Naast het bescheiden in­komen zorgt ook de beperkte contractduur voor druk op het peloton. Maar liefst 89 procent van de renners heeft een contract voor maximaal twee jaar.