In één jaar tijd zijn de helft minder mensen betrapt op het ten onrechte gebruiken van een parkeerkaart voor gehandicapten. Dankzij de invoering van een app kan er flink meer gecontroleerd worden, en dat heeft duidelijk een ontradend effect, zo schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen woensdag.

Om gesjoemel met ongeldige parkeerkaarten voor gehandicapten tegen te gaan, werd in november vorig jaar een app uitgerold, na succesvolle proefprojecten in Antwerpen, Namen en Koekelberg. Sindsdien kunnen politiemensen, parkeerwachters en gemeenschapswachten snel checken of een kaart wel geldig is.

De app blijkt een efficiënt middel om parkeerfraude te bestrijden. Tot september 2018 waren er 5.167 controles, waarbij in 13,55 pct van de gevallen gesjoemel werd vastgesteld. Tot september 2019 waren er 14.820 controles, met nog slechts 7,36 pct fraude.

'Het aantal ongeldige kaarten neemt af, terwijl het aantal controles in één jaar tijd verdrievoudigd is', concludeert minister Nathalie Muylle (CD&V), die in de federale regering recent bevoegd werd voor het beleid rond personen met een beperking.