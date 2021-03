Slechts de helft van de Brusselse politiezones beschikt niet over interventiewagens met een defibrillator aan boord. Dat blijkt uit de cijfers die Brussels parlementslid Bianca Debaets (CD&V) opvroeg bij minister-president Rudi Vervoort.

'De defibrillatoren zijn - gelukkig maar - niet dagelijks nodig, maar in elke zone zouden er op zijn minst toch enkele voertuigen hiervan voorzien moeten worden', meent Debaets.

De voertuigen van de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene bleken het best voorzien te zijn op de mogelijke nood aan een defibrillator tijdens interventies. Bijna de helft van de interventievoertuigen die belast zijn met 101-oproepen, hebben er eentje aan boord. Voor de overige interventie- en patrouillewagens gaat het om één op de vijf wagens, maar de bedoeling is wel om op termijn defibrillatoren in alle interventiewagens te installeren.

Maar de inspanningen van de zone Brussel Hoofdstad-Elsene krijgen nauwelijks een vervolg in de andere zones. In de zone Marlow (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde, Oudergem) zijn nog 8 van de 24 interventievoertuigen uitgerust met een defibrillator, terwijl er in de zone Polbruno (Evere, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek) 6 patrouillevoertuigen en 10 andere voertuigen over een defibrillator beschikken.

In de zones Montgomery (Etterbeek, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe) en Zuid (Anderlecht, Sint-Gillis, Vorst) daarentegen rijdt geen enkel voertuig rond met een defibrillator aan boord. Voor de zone Brussel-West (Sint-Jans-Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem) konden geen gegevens verschaft worden.

'We weten al langer dan vandaag dat de Brusselse politiezones niet altijd even uniform te werk gaan, maar in dit geval durf ik dat toch wel extra jammer te noemen', besluit Debaets. 'Ik roep alle politiezones dan ook op om hier de nodige aandacht aan te besteden en ervoor te zorgen dat dit soort discrepanties kan verdwijnen.'

