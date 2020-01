N-VA en CD&V blijven erbij dat ze ervan uitgingen dat Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten Vlaams minister zou worden. Die spreekt dat tegen.

'Een leugen.' Zo omschrijft Open VLD-woordvoerder Thomas Vanwing de uitspraken van Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA). Zij zei in Knack dat Gwendolyn Rutten 'beloofd had' om in de Vlaamse regering te stappen.

...

'Een leugen.' Zo omschrijft Open VLD-woordvoerder Thomas Vanwing de uitspraken van Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA). Zij zei in Knack dat Gwendolyn Rutten 'beloofd had' om in de Vlaamse regering te stappen.Het is niet de eerste keer dat de Open VLD-voorzitter dat verwijt krijgt. Haar collega-voorzitter Bart De Wever (N-VA) alludeerde er al een eerste keer op in het Eén-programma De Zevende Dag halfweg december. Of Rutten gezegd had dat ze zou toetreden tot de regering-Jambon? 'Ik kan niet uit de onderhandelingen praten', aldus De Wever, 'maar ik ga u niet tegenspreken.'Een kleine week later was het aan CD&V-minister Wouter Beke. 'Er was onder de Vlaamse onderhandelaars afgesproken dat de kopstukken zelf in de regering zouden stappen om er een stevige ploeg van te maken', zei hij in Het Nieuwsblad. 'Ik heb dat gedaan, anderen niet.' Als klap op de vuurpijl vindt oud-CD&V-voorzitter Beke dat de weigering van Rutten negatief afstraalde op zijn eigen overstap. 'Ik kreeg wel de kritiek een postjespakker te zijn en dat heeft mij erg gekwetst.'Ook vandaag nog blijven die partijen erbij dat zij er zeker van waren dat Rutten de sprong zou wagen. De drie Zweedse partijen zouden de metamorfose van de regering-Bourgeois tot de regering-Jambon wat extra glans willen geven door de ploeg rond Jan Jambon (N-VA) te bevolken met toppers. Volgens de Open VLD-top is er van een belofte echter nooit sprake geweest. Partijwoordvoerder Thomas Vanwing spreekt zelfs van een 'leugen'. Hij kaatst de bal terug naar de N-VA. 'De enige die iets beloofd heeft was Bart De Wever', zegt hij. Hij had zich kandidaat gesteld voor het minister-presidentschap, maar bleef alsnog op post als Antwerps burgemeester en federaal hoofdonderhandelaar.Rutten zelf reageerde trouwens zelf ook al op de kwestie. In het jaaroverzicht van Villa Politica luidde het zo: 'Ik ben altijd duidelijk geweest. Ik had niet de ambitie om in de Vlaamse regering te stappen. Ik heb aan niemand een belofte gedaan. Daarvoor mag men mij aan een leugendetector hangen.'Volgens bronnen binnen de Vlaamse regering gaat het om een semantische discussie. 'Het stond inderdaad niet zwart op wit op papier met een handtekening eronder', klinkt het. 'Maar er zijn veel manieren van beloven.' Een andere bron: 'Het stond niet in geheime Atoma-schriftjes, maar we gingen er wel van uit dat ze het zou doen.'