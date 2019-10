Waar is de comic relief?

Ik ben er wat laat mee, ik weet het, Fernand Van Damme heeft het zelfs al geschreven in De Morgen, maar ik wil het toch graag ook zelf gezegd hebben: HBO's Succession - op Telenet te zien, Canvas zou het eigenlijk moeten uitzenden - is een van de allerbeste televisiereeksen van dit moment. Het is nog eens zo'n reeks waar ik naar kan kijken zonder mij schuldig te voelen dat ik geen boek zit te lezen. Jesse Armstrong, die vroeger ook meeschreef aan The Thick of It, heeft met zijn portret van me...