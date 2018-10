Hasselt: Steven Vandeput jaagt op burgemeesterssjerp van Nadja Vananroye

Hasselt heeft van alle provinciehoofdsteden de meest onbekende burgemeester. Nadja Vananroye (CD&V) volgde pas zo'n twee jaar geleden Hilde Claes (SP.A) op, die toen ontslag nam na beschuldigingen van belangenvermenging. De meerderheid hield stand, maar CD&V claimde wel de burgemeesterssjerp.

De N-VA van Steven Vandeput werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zes jaar geleden de op een na grootste partij in Hasselt, maar werd buitenspel gezet door een coalitie van een kartel SP.A-Groen en CD&V.

N-VA incontournable?

Het ziet ernaar uit dat N-VA en de progressieve eenheidslijst RoodGroen+ Hasselt, met als lijsttrekker de relatief onbekende ondernemer Marc Schepers, opnieuw zullen strijden om de grootste te worden - de peilingen geven Vandeput het voordeel.

Toch gaat Vananroye voluit voor het behoud van haar burgemeesterssjerp. Er zijn geruchten dat CD&V in Hasselt een voorakkoord heeft met de rood-groene lijst. 'We gaan ervan uit dat ik burgemeester ga worden. Dat is de inzet en dat is het eerste plan waarmee ik vertrek', zei ze.

Als Vandeput de huidige coalitie wil breken, is het kleinere Open VLD de meest logische partner. De lijsttrekker van de liberalen is Hans Similon. 'Als de aftredende coalitie verliest, ga ik hen niet helpen', liet hij al optekenen.

Maar het is dus ook mogelijk dat CD&V met N-VA en eventueel nog Open VLD in zee gaat, een afspiegeling van de Zweedse coalitie op federaal en Vlaams niveau.

Als Vandeput burgemeester kan worden in Hasselt, stopt hij als federaal minister van Defensie, zo heeft hij al aangekondigd. 'We willen incournable worden,' zei hij in een interview met Knack. 'Als de Hasselaar zegt dat hij de N-VA in het college wil en mij als burgemeester, dan neem ik afscheid van mijn ministerpost.'

Het wordt in Hasselt ook uitkijken naar de prestaties van de PVDA. De peilingen tonen aan dat een doorbraak voor Kim De Witte in de Limburgse hoofdstad tot de mogelijkheden behoort. Vlaams Belang komt op met Frank Troosters als lijsttrekker.