Hasselt: N-VA wordt grootste, Vandeput heeft uitzicht op burgemeesterssjerp

Na 62 van de 64 bureaus geteld krijgt de N-VA van lijsttrekker Steven Vandeput 28,7 procent, een stijging van 3,2 procent. Daarna volgt de progressieve eenheidslijst RoodGroen+ Hasselt van lijsttrekker Marc Schepers met 25,4 procent (-7,6).

De CD&V van burgemeester Nadja Vananroye, die nu de coalitie vormt met RoodGroen+ Hasselt, krijgt 20,6 procent (22,7 in 2012) en Groei met Open VLD, met lijsttrekker Hans Similon 10,4 procent (9,9 in 2012).

Vlaams Belang staat op 8,2 procent, een stijging met 2,6 procent. De PVDA van kopman Kim De Witte haalt voorlopig met 6,7 procent de kiesdrempel.

Vandeput burgemeester?

Een en ander zou betekenen dat de huidige coalitie van RoodGroen+ Hasselt en CD&V met 19 (11 + 8) van de 41 zetels geen meerderheid meer heeft.

N-VA zou met CD&V - als die partij in een coalitie wil stappen - wel aan een meerderheid van 21 zetels (13 + 8) komen, eventueel aangevuld met Open VLD (4 zetels) voor een afspiegeling van de Zweedse coalitie van het federale en Vlaamse niveau.

Het ziet er met andere woorden sterk naar uit dat Vandeput de burgemeesterssjerp mag aantrekken.

2012

Vananroye volgde pas zo'n twee jaar geleden Hilde Claes (SP.A) op, die toen ontslag nam na beschuldigingen van belangenvermenging. De meerderheid hield stand, maar CD&V claimde wel de burgemeesterssjerp.

De N-VA werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen zes jaar geleden reeds de op een na grootste partij in Hasselt met 11 zetels, maar werd buitenspel gezet door een coalitie van een kartel SP.A-Groen en CD&V.

Vananroye gaf vooraf aan voluit voor het behoud van haar burgemeesterssjerp te gaan. Er waren geruchten dat CD&V in Hasselt een voorakkoord heeft met de rood-groene lijst.

Als Vandeput burgemeester wordt in Hasselt, stopt hij als federaal minister van Defensie, zo heeft hij al aangekondigd. 'We willen incontournable worden,' zei hij in een interview met Knack. 'Als de Hasselaar zegt dat hij de N-VA in het college wil en mij als burgemeester, dan neem ik afscheid van mijn ministerpost.'