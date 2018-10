Hasselt is politiek op weg naar een autoluwe binnenstad

Tijdens het Knack-debat in Hasselt bleken zowel de meerderheid als oppositie, behalve Vlaams Belang, te vinden voor een autoluwe binnenstad. De Hasselaars weten wat hen te wachten staat na 14 oktober, ongeacht of de huidige meerderheid van Groen en SP.A of N-VA de verkiezingen wint. Met Vlaams Belang wenst toch niemand samen te werken.