Het stadsbestuur van Hasselt gaat samen met Bacongo Limburg bekijken of er meer duidelijke omkadering moet komen bij het monument van Leopold II op het Kolonel Dusartplein.

De laatste paar weken liggen verschillende monumenten en standbeelden van koning Leopold II onder vuur omwille van zijn rol tijdens de kolonisatie van Congo. Ook in Hasselt was dat het geval met het monument van Leopold II. Het monument stelt de verschillende beschavingsetappes voor uit de geschiedenis van Congo voor. Rond het beeld, dat in 1953 werd ingehuldigd, staan de namen van 44 Limburgse slachtoffers van de jaren '60-'65.

'Het standbeeld staat in Hasselt omwille van de Hasselaren die in Congo iets betekend hebben en is aan hen opgedragen', zo klinkt het bij het Hasseltse stadsbestuur. Net dat is voor het Hasseltse stadsbestuur de doorslaggevende factor.

'Dat Leopold II daarvoor niet het juiste uithangbord is, daar kunnen we aan gaan werken', aldus Jan Wouters, kabinetchef van de Hasseltse burgemeester Steven Vandeput.

Tijdens de gemeenteraad lichtte schepen Joost Venken (RoodGroen+) toe dat er in het najaar een project komt waar er wordt gewerkt rond het koloniale verleden van Limburg. 'Vandaag durven we die dingen scherper zeggen dat er in het verleden het één en ander is misgelopen en dat we durven te kijken naar het verleden. Het is echter belangrijk dat je dat doet op de juiste manier en leert uit het verleden.'

Het project vanuit Bacongo Limburg gaat onder meer leiden tot een expo, maar er is ook ruimte voorzien tot reflexie over het koloniale verleden. Dan kan, volgens Joost Venken, ook meteen de in 2018 aangebrachte verduidelijking geëvalueerd worden.

