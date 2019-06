SP.A-er Hans Bonte pleit zaterdag in duidelijke taal voor een nieuwe voorzitter van zijn partij. 'We moeten absoluut een nieuwe voorzitter hebben', zegt de Vilvoordse burgemeester die tot voor kort Kamerlid was aan VTM NIEUWS.

Zaterdag raakte via Het Laatste Nieuws en De Morgen bekend dat John Crombez een uitzondering gevraagd en gekregen heeft op het cumulverbod dat hij ingevoerd heeft bij de Vlaamse socialisten. Zo kan hij zijn zitje in de Kamer combineren met het voorzitterschap tot de voorzittersverkiezingen in het najaar.

Zelf zei Crombez zaterdag nog niet te weten of hij zich opnieuw kandidaat stelt voor het voorzitterschap van SP.A. 'Ik heb nog niet veel tijd gehad om daar zelf over na te denken. Binnen een paar weken worden de kandidaturen opgevraagd. Ik ga intussentijd nog met een paar mensen spreken', zei hij aan de VRT-radio.

Maar Hans Bonte verzet zich alvast tegen een verlengd voorzitterschap. De partijleiding is haar geloofwaardigheid kwijt en Crombez moet de verantwoordelijkheid opnemen voor de slechte verkiezingsuitslag, klinkt het bij VTM naar aanleiding van de cumuluitzondering. 'Ik had het nog kunnen begrijpen als hij had gezegd dat hij tijdelijk gaat cumuleren vanuit het gegeven dat hij ook geen kandidaat-voorzitter zou zijn, maar ook dat laat hij weer in het midden. We moeten een duidelijk verhaal hebben, met een duidelijke strategie. Dus ik denk dat we daarom absoluut een nieuwe voorzitter moeten hebben.'