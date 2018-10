Hans Bonte (SP.A): 'Wij proberen als enige partij onze maagdelijkheid te bewijzen'

Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte was zondag in De Zevende Dag (Eén) te gast tijdens een debat over de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Volgens hem moet de partij na zondag alles herbekijken, in grote kalmte en met eenheid.

SP.A deed het bij de verkiezingen niet goed, maar Bonte wees erop dat de partij in steden waar de verandering was ingezet, zoals in Leuven of Vilvoorde, wel goed gescoord heeft. Hij pleitte ervoor dat men intern het debat zou voeren over de richting die de partij in de toekomst moet uitgaan. Bonte ziet daarbij een rol voor Mohamed Ridouani, de toekomstige burgemeester van Leuven.

Voor Hans Bonte moet bij de reflectie binnen zijn partij alles ter discussie worden gesteld, ook de kartels en het opkomen met een plaatselijke lijst. Op de vraag wat hij vindt van het cumulverbod, waardoor Mohamed Ridouani als burgemeester van Leuven, Meryame Kitir als schepen van Genk, en Bonte als burgemeester van Vilvoorde in principe geen kandidaat voor parlementsverkiezingen in 2019 kunnen zijn, was Hans Bonte zeer duidelijk: 'Dat is de grootste masochistische statutaire maatregel uit de geschiedenis van onze partij. Zo proberen wij als enige partij onze maagdelijkheid te bewijzen terwijl onze tegenstanders dat niet doen.'

Hij wees er meteen op dat hij niet voor zichzelf spreekt: 'Ik ben absoluut geen vragende partij na achttien jaar als schepen en burgemeester'.

Bonte gelooft overigens ook niet in een naamsverandering voor zijn partij: 'Zelf zou ik nooit met een andere naam dan de SP.A willen opkomen. We moeten evalueren of het zin heeft om dat onder andere namen te doen.'