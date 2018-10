Hans Bonte (SP.A): 'We hebben in Vilvoorde een open beleid gevoerd zonder taboes'

De huidige burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) is meer dan tevreden met de score die zijn lijst, SP.A-Groen, behaald heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen. Die ging er ongeveer 7 procent op vooruit en klopte af op 31,8 procent. Ook de huidige coalitie met N-VA en Open VLD doet het goed en behaalt vier zetels meer dan in 2012. Toch doet burgemeester Bonte nog geen uitspraken over de coalitievorming.

'Het is een onverwacht zeer positieve verkiezingsuitslag', zegt Bonte. 'De coalitie zoals ze de voorbije zes jaar gewerkt heeft, wint vier zetels. Voor de SP.A-Groen-groep is het resultaat nog beter, we scoren ongeveer 7 procentpunt beter dan 6 jaar geleden. Ik denk dat we daaruit moeten concluderen dat ons werk gewaardeerd wordt, dat we bekeken worden als de spil van de vernieuwing in Vilvoorde. Dat geeft enkel maar hoop en steun om het beleid verder te zetten.'

Ondanks de positieve resultaten wil de burgemeester niet vooruitlopen op de coalitievorming. 'Ik weet nog niet of we verdergaan met de huidige coalitie. Ik heb aan de collega's gezegd dat wij alvast vanavond stevig gaan feesten en dat ik vanavond geen initiatieven neem. Morgen bekijken we hoe de kaarten precies liggen en op basis daarvan zullen we dan een coalitie maken.'

Gevraagd naar de belangrijkste reden van de goede score van zijn partij, antwoordt Hans Bonte dat het koffiedik kijken is. 'Maar in elk geval is het zo dat we als SP.A-Groen-groep tentakels hebben in alle echelons van de samenleving, zowel rijk als arm en alle culturen van onze samenleving. We hebben ook een zeer open beleid gevoerd en, vooral, een beleid zonder taboes. Als er zich problemen stelden in Vilvoorde en de rand, hebben we die ook benoemd en zijn we steeds op zoek gegaan naar pragmatische oplossingen en hebben daarbij steun gevraagd en gezocht bij de bevolking zelf.'