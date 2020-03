Om de toestroom aan patiënten op te vangen, vraagt de Vlaamse overheid aan steden en gemeenten in een omzendbrief om schakelzorgcentra op te richten. Volgens Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde, krijgt bijna niemand die van de grond.

'Eerlijk, we hadden nog nooit van schakelzorgcentra gehoord', zegt Hans Bonte. 'Het is een opschaling van de triagecentra, waar patiënten met milde klachten toekomen. Als ze niet ziek genoeg zijn voor een bed in een gespecialiseerd hospitaal zullen patiënten daar dus terechtkomen.'Vanwaar komt de vraag om een schakelzorgcentrum op te richten?HANS BONTE: Zowel huisartsen als ziekenhuizen zijn vragende partij. Het begint nu erg druk te worden, maar de grote piek komt pas begin april. Daarom heeft de Vlaamse Regering een richtlijn uitgevaardigd. Er moet een schakelzorgcentrum komen in elke zorgraad. Dat is een geografisch afgebakend gebied - gevormd door een of meerdere gemeenten - waarbij alle eerstelijnszorg is aangesloten.En Vilvoorde heeft die rol opgenomen?BONTE: Naast het AZ Jan Portaels-ziekenhuis staat het oude Van Helmont-ziekenhuis leeg. Dat kunnen we op relatief korte termijn ombouwen tot een schakelzorgcentrum met 30 tot 40 bedden. In principe moeten we maandag de eerste patiënten kunnen opvangen. We krijgen nu al van verschillende andere steden en gemeenten de vraag om zich bij ons centrum aan te sluiten.Dat klinkt als een helse klus om zo snel te klaren.BONTE: Daar laat het beleid ons in de steek. Iedereen is bezig over die schakelzorgcentra, maar niemand weet hoe het moet. Ik heb het voordeel dat ik nog voorzitter was van de Commissie Volksgezondheid. Ik heb dus mijn old boys network aangesproken om informatie in te winnen. Mijn goede vriend Gertlant van Berlaer heeft me doorverwezen naar Geert Gijs, voormalig diensthoofd Disaster Management bij B-FAST. Hij is gepokt en gemazeld als gezondheidscoördinator en neemt de rol van crisismanager op. Er komt gigantisch veel werk bij kijken. Al twee dagen lang werken tientallen mensen aan de opbouw van het centrum. Om de zes uur hebben we crisisoverleg met de drie werkgroepen. De eerste is logistiek en moet op zoek naar bedden, leveranciers van maaltijden, transport... De tweede groep gaat over de administratie, bijvoorbeeld om patiënten te registreren. De derde werkgroep gaat over de medische kant: zoeken naar personeel en overleg met huisartsen.Ondertussen staan we ook in constant contact met de kabinetten van federaal minister Maggie De Block (Open VLD), Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) en Vlaams-Brabants gouverneur Lode De Witte. Elke stap die we zetten wordt gerapporteerd. Wij krijgen nu de vraag om onze voortgang als blauwdruk of draaiboek door te geven aan andere zorgraden. De wereld op zijn kop.Is er steun vanuit de Federale of Vlaamse overheid?BONTE: Dit is niet het moment om kritiek te uiten. Maar eens de ramp voorbij is, hebben we verschrikkelijk veel lessen te trekken uit de aanpak en organisatie van de coronacrisis. Het personeel uit de zorgsector en ondersteunende diensten doet zijn uiterste best en toch loopt het een en ander verkeerd. Ik heb de indruk dat we inzake gezondheidscrises enorm achteruit boeren. Ik stam uit de tijd dat Freddy Willockx en Piet Van Temsche het hoofd moesten bieden aan de dioxinecrisis. Oké, dat was van een andere orde. Toch heb ik de indruk dat er toen veel efficiënter gereageerd kon worden.Wie financiert die schakelzorgcentra?BONTE: Er is nog over geen euro gesproken. De schakelzorgcentra moeten zo snel mogelijk operationeel worden en zorginstanties moeten overeind blijven. Ik wil benadrukken dat het engagement en de werkkracht van iedereen gigantisch is. Het geld regelen we daarna wel.