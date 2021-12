Het instituut krijgt de subsidie voor het project 'PolarProf. Het opzetten van leertrajecten en -netwerken voor lokale besturen in de aanpak van online en offline polarisatie, desinformatie en haatspraak'. Dat blijkt uit de beslissingen van de Vlaamse regering. Coalitiepartner N-VA had zich verzet tegen de subsidiëring.

Het Hannah Arendt Instituut is een onderzoekscentrum naar diversiteit, stedelijkheid en burgerschap. Het werd in 2019 opgericht, door de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) met de stad Mechelen als partner.

Het centrum buigt zich over maatschappelijke uitdagingen zoals migratie, diversiteit en sociaaleconomische en politieke achterstelling. Christophe Busch, voormalig directeur van Kazerne Dossin, leidt de instelling.

Maar coalitiepartner N-VA verzette zich tegen bijkomende financiering voor het instituut. Volgens Vlaams parlementslid Nadia Sminate houdt het instituut er een gekleurde visie op diversiteit en inburgering op na.

'Het instituut kijkt met zeer vooringenomen blik naar elementen van diversiteit en verengt bewust het debat', zo zei Sminate onlangs in het parlement.

Toch kan het instituut nu op voorstel van minister van Samenleven Bart Somers rekenen op een projectsubsidie van 805.000 euro voor een project dat lokale besturen moet helpen om polarisatie, desinformatie en haatspraak aan te pakken.

'Het driejarig leer-en uitwisselingsproject omvat zowel het samenbrengen van bestaand onderzoek, experten en (praktijk)expertise, het opzetten van een digitaal leertraject, als het concreet vertalen naar de praktijk (via een toolkit en actieplannen). Daarnaast wordt er ingezet op de uitwisseling van ervaringen tussen en voor lokale besturen', zo staat vrijdagavond te lezen in de beslissingen van de Vlaamse regering.

