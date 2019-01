Handvol gele hesjes in Brussel

In Brussel heeft zaterdag een veertigtal gele hesjes actiegevoerd, meldt de politie. Ze verzamelden zich aan een tankstation in de Belliardstraat en eindigden hun tocht aan de Naamsepoort. Volgens de politie verliep de actie rustig. Ook in Sint-Gillis waren er een vijftiental gele hesjes op de been.