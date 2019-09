Wereldwijd ontvangen nog altijd 63.159 mensen een zogenaamd nazipensioen, voor letsels opgelopen in dienst van het Derde Rijk. Onder hen ook 17 Belgen. Dat blijkt uit cijfers van de Duitse staatssecretaris voor Arbeid Kerstin Griese, waarover De Morgen en Het Laatste Nieuws berichten.

Naast een klassiek pensioenstelsel bestaat er in Duitsland een uitkering voor lichamelijke letsels, opgelopen tijdens de oorlog, geregeld bij de Bundesversorgungsgesetz (BVG). In België ontvangen volgens Griese nog 17 mensen maandelijks die BVG-uitkering.

Verder zijn er nog eens 2.487 Belgische 88-plussers die maandelijks een pensioen ontvangen uit Duitsland. 'Het is niet mogelijk om te bepalen of deze pensioenen verband houden met de oorlogsperioden', stelt Griese.

Het is de eerste keer dat de Duitse autoriteiten dit soort cijfers openbaren. Over de omvang van de BVG-uitkeringen kan de staatssecretaris alleen gegevens vrijgeven voor de 61.225 die in Duitsland resideren: 'Zij ontvangen maandelijks een gemiddeld bedrag van 1.561,72 euro.' Dat is een veelvoud van de bedragen van 300 tot 400 euro die tot hiertoe altijd werden genoemd.