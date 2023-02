Hadja Lahbib naar Genève voor 52ste zitting VN-Mensenrechtenraad

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib vliegt zondag naar het Zwitserse Genève voor de opening van de 52ste zitting van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. Haar deelname aan de vergadering is van bijzonder belang omdat België voor de derde keer voor een periode van twee jaar lid wordt van de raad.

België had zich in 2019 kandidaat gesteld om opnieuw te zetelen in de Mensenrechtenraad, bestaande uit 47 leden. Toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders wees toen op de ‘voortdurende inzet’ van ons land op het vlak van de mensenrechten, met name in de strijd tegen de doodstraf en wat de situatie betreft van ‘mensen die niet kunnen rekenen op een passende rechtsbescherming door de staat’.

Dit engagement van België werd in de periode nadien verschillende keren in de verf gezet, zoals bij het zevende wereldcongres tegen de doodstraf dat in datzelfde jaar in Brussel werd georganiseerd. Midden november 2022 nam huidig minister van Buitenlandse Zaken Lahbib ook deel aan de achtste editie van het congres in het Duitse Berlijn.

Beide thema’s behoren ook tot de prioriteiten van België tijdens het tweejarige mandaat. Minister Lahbib zal dinsdag deelnemen aan een panel over de doodstraf. De dag voordien zal de Belgische delegatie in Genève een nevenevenement organiseren in samenwerking met de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de internationale orde van advocaten over rechtszaken waarin de doodstraf een rol speelt.

De 52ste zitting van de Mensenrechtenraad eindigt op 31 maart. De vergadering vindt plaats tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne, maar ook van andere gebeurtenissen zoals de onderdrukking van demonstraties in Iran. Er zullen verschillende resoluties besproken worden. Er worden ook verschillende rapporten verwacht, zoals onder meer over de mensenrechtensituaties in Iran, Wit-Rusland en Oekraïne na de Russische inval. Er zullen kandidaat-rapporteurs worden voorgedragen.

België zal daarbij een bijzondere rol spelen, aangezien een van zijn diplomaten zetelt in de adviesraad die kandidaten zal voordragen. De identiteit van de rapporteurs zal nauwlettend in de gaten worden gehouden omdat er ook een rapporteur zal zijn voor de mensenrechten in Rusland.

De Belgische minister zal ook samen met haar Oekraïense collega deelnemen aan een evenement in de marge van de raad, met name over de mensenrechten en de humanitaire gevolgen van de jarenlange bezetting van een deel van Oekraïne.