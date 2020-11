Fernand Huts wil van de Boerentoren in Antwerpen een cultuurtoren maken. Dat lokt in Vlaanderen ook zure reacties uit.

'Als je een huis koopt met niet-betaalde belastingen riskeer je een groot probleem. Als je een toren koopt, mag je een feelgood interview geven op tv.' Dat tweette John Crombez, in een vorig leven SP.A-voorzitter, nadat bekend was geworden dat ondernemer Fernand Huts via zijn bedrijf Katoen Natie de Boerentoren in Antwerpen had gekocht en er een cultuurtoren van wil maken. Het is eenvoudig: als Huts bepaalde belastingen niet zou hebben betaald, moet hij daarvoor worden bestraft. Maar insinuerende tweets versturen is ongepast voor een voormalige staatssecretaris voor Fraudebestrijding. Huts is samen met zijn vrouw Karine Van den Heuvel sinds 1981 eigenaar van het logistieke bedrijf Katoen Natie en sinds 2015 grootaandeelhouder van de afvalverwerker Indaver. Ze zijn ook al jaren actief als vastgoedinvesteerders in de regio Antwerpen. Ze bouwden een fortuin op dat volgens de website Rijkste Belgen 1,5 miljard euro waard is. Huts is de geliefkoosde schietschijf van de uiterst linkse PVDA: haar 'miljonairsroute' loopt onder andere langs de gebouwen van Katoen Natie in de Antwerpse haven. Huts zelf woont sinds 2014 in het Engelse graafschap Kent. Hij pendelt met de helikopter heen en weer. De ceo van Katoen Natie gaat al jaren over de tongen omdat hij de daken van zijn bedrijf vol liet leggen met gesubsidieerde zonnepanelen. Toenmalig Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) had hem daartoe aangespoord, zo verweerde Huts zich ooit in een interview met Knack. 'Peeters is die zonnepanelen nog met de helikopter komen inwijden. Ze waren veel te duur. Zonder die certificaten zou niemand erin geïnvesteerd hebben.' De naam Huts duikt ook op in de Bahama's Leaks en in de Panama Papers, die dit blad publiceerde. 'Ik doe internationaal zaken in een veertigtal landen verspreid over de hele wereld', reageerde Huts destijds. 'Ik respecteer de van kracht zijnde wetgevingen en kijk er nauwlettend op toe om geen overtredingen te begaan.' Een van zijn twee Panamese offshorebedrijven werd na de publicatie opgedoekt. Huts is een verwoed kunstverzamelaar, zoals veel ondernemers, denk aan Mark Coucke (ex-Omega Pharma), Vic Swerts (Soudal) en Thomas Leysen (Mediahuis). Hij heeft zijn kunstcollectie ondergebracht in The Phoebus Foundation, een stichting op het Kanaaleiland Jersey, bekend om zijn vriendelijke fiscale klimaat. Tot zijn uitgebreide verzameling behoren werken van Peter Paul Rubens en Jacob Jordaens, atlassen van Mercator, Ortelius en de Atlas Maior van Joan Blaeu, maar ook een grote verzameling Vlaamse expressionisten die hij in 2018 kocht van zakenman Herman De Bode, naast heel wat Cobrawerk. Voor al die kunst zocht Huts een museum. Met de Boerentoren, een landmark zoals dat tegenwoordig heet, heeft de nieuwe eigenaar grootse plannen. Er komen appartementen, winkels en horecazaken in, maar hij moet vooral een cultuurtoren worden, 'voor iedereen toegankelijk'. Dat past in een internationale trend: sinds de eeuwwisseling is het aantal private musea in de wereld snel toegenomen. Ook in ons land. Drie jaar geleden bijvoorbeeld opende in Antwerpen Museum De Reede, opgezet door de Nederlandse kunstverzamelaar en ex-reder Harry Rutten. Het concentreert zich op het werk van Francisco Goya, Félicien Rops en Edvard Munch. Volgens Valerie Verhack, curator van Museum M, weerspiegelt het groeiende aantal privémusea 'de wereldwijd steeds groter wordende kloof tussen arm en rijk, tussen een bloeiende kunstmarkt en een publieke overheid in crisis'. En nu wil Huts dus een heuse cultuurtoren uitbouwen, wat aanleiding gaf tot zure reacties zoals die van Crombez, maar ook van de cultuursector. Natuurlijk is Huts' initiatief, net zoals dat van Rutten en anderen, geen alternatief voor publieke musea of een excuus om te besparen op kunst en cultuur, integendeel zelfs. Het is een aanmoediging om te investeren in kunst, op een moment dat overheden in Vlaanderen en elders daar steeds minder geld voor over lijken te hebben. Het zou wel eens kunnen dat Huts meer voor de cultuur doet dan de Vlaamse regering. Dat is geen vingerwijzing naar de puissant rijke ondernemer, wel naar de verantwoordelijke politici. Of had Huts zijn geld misschien beter besteed aan een voetbal- of wielerploeg?