De hackers die de voorbije twee jaar toegang hadden tot het netwerk van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken hadden geen toegang tot persoons- of geclassificeerde gegevens. Dat heeft het parket bevestigd, zei premier Alexander De Croo donderdagmiddag in de Kamer.

Premier Alexander De Croo, die ook verantwoordelijk is voor Cyberveiligheid, en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) werden donderdagmiddag in de Kamer ondervraagd over de complexe cyberaanval bij de FOD Binnenlandse Zaken. Eerder deze week bleek dat een aanvaller het netwerk al in april 2019 kon binnendringen. Mogelijk gaat het om een geval van 'state-sponsored' hacking door China.

'De systemen zijn intussen beveiligd', benadrukte De Croo. Tegelijkertijd heeft het Centrum voor Cybersecurity bevestigd dat er geen andere overheidsdiensten geïnfiltreerd zijn, en heeft het parket bevestigd dat de hackers geen toegang hadden tot persoons- of geclassificeerde gevens, verzekerde de premier: 'die staan buiten dat netwerk en worden op een andere manier beveiligd.'

De Croo benadrukte dat cyberveiligheid 'één van de absolute prioriteiten van de regering' is. 'Totale veiligheid bestaat nergens, noch fysiek noch online. Maar ervoor zorgen dat men maximaal beveiligd is en dat er back-upsystemen bestaan, is de verantwoordelijkheid van elk van ons en regering zet dat ook heel hoog op de agenda', klonk het. De eerste minister verwees onder meer naar de nieuwe strategie voor cybersecurity die de regering eerder deze maand heeft afgeklopt en naar de 80 miljoen euro die in het Belgische relanceplan voor cyberveiligheid wordt voorzien.

Minister Verlinden bevestigde 'op basis van de beschikbare info' dat enkel data uit het mailverkeer van een dertigtal mailboxen van de FOD Binnenlandse Zaken kon worden ingekeken, en dat de databanken gevrijwaard werden van de hacking. Ze benadrukte ook dat het om een erg gesofisticeerde aanval ging. 'Het was geen snelle hit-and-runaanval, maar een bijna chirurgische operatie waarbij de aanvaller zich heel geleidelijk en zo goed als onzichtbaar in het netwerk heeft genesteld. Gelukkig is de impact op de bevolking beperkt gebleven.'

Intussen wordt het netwerk van de FOD Binnenlandse Zaken weer opgebouwd en heeft de ministerraad beslist om ruim 6 miljoen euro te investeren in de cyberveiligheid van de systemen, zei Verlinden nog. De minister pleitte er ook voor om de IT-experten die nu aan de slag zijn binnen de verschillende overheidsdiensten samen te groeperen in een performantere federale ICT-dienst.

