In De Zondaglegt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten haar liberale visie uit. Bijvoorbeeld wat betreft belastingen en migratie. 'We mogen zelfs meer inzetten op economische migratie.'

De mens moet leven in totale vrijheid. Want ook al leidt dat er misschien toe dat iedereen z'n eigen belang nastreeft, ook dan zal de samenleving vooruit gaan.

'Dat is het verhaal van de bakker', zegt Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. 'Die staat elke ochtend héél vroeg op om brood te bakken. Hij doet dat om geld te verdienen en zo een goed leven te leiden. Tegelijkertijd zorgt hij voor het eten van anderen. Zo doen mensen een samenleving vooruit gaan.'

Om die vrijheid te garanderen is een overheid nodig, zegt Rutten. Die moet de veiligheid garanderen. 'Wie niet veilig kan leven, kan ook niet vrij zijn', zegt ze.

Die vrijheid gaat ver. Mensen hebben de vrijheid om te werken, of niet. En mensen hebben in principe de vrijheid te wonen waar ze willen. 'Wie hier wil komen werken, is wat mij betreft welkom. We mogen zelfs meer inzetten op economische migratie, vind ik. We moeten goed beseffen dat onze sociale zekerheid afhankelijk is van het aantal werkende mensen. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar het Amerikaanse en Canadese model. De Europese Unie zou een gelijkaardig systeem moeten invoeren. Wat niet kan, is migratie om te profiteren van ons sociale systeem. Dat werkt niet.' Het opnemen van oorlogsvluchtelingen past volgens Rutten perfect binnen het liberalisme. 'Wie op de vlucht is voor oorlog, helpen we. Ik vind dat een mooi ideaal. Maar wie zich niet houdt aan de spelregels, die wordt uitgezet. Een migatiebeleid moet streng, maar menselijk zijn.'

Een ander grondbeginsel van het liberalisme is volgens Rutten optimisme. 'Wij leven in een goed land. Dat betekent niet dat alles goed is. Wij zijn niet blind voor de problemen. Maar wij geloven evenzeer in oplossingen. Dat is onze morele plicht. Ik houd niet van doemdenken.'

Lees het volledige interview met Gwendolyn Rutten in De Zondag.