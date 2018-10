Gwendolyn Rutten (Open VLD): 'Ik zie een duidelijke blauwe versnelling'

De Open VLD-voorzitster verwijst onder meer naar de goede resultaten van Bart Somers in Mechelen en Francesco Vanderjeugd in Staden. De eerste gedeeltelijke resultaten voor Open VLD in Antwerpen zijn minder goed, maar 'we wisten dat het daar moeilijk zou worden', zegt Rutten.

'We bouwen daar aan de toekomst met een jonge staatssecretaris (Philippe De Backer, red.) en een heel jonge ploeg.' In haar eigen Aarschot doet Gwendolyn Rutten het goed. Haar lijst haalt er met 10 van de 11 bureaus geteld bijna 30 procent van de stemmen, en gaat er 15 procentpunt op vooruit.

'Dat is een heel, heel duidelijk signaal. De Aarschottenaar wil verandering en kiest massaal voor ons, dat is schitterend. Het is logisch dat wij nu aan zet zijn. Ik wil heel duidelijk burgemeester worden, en heb vanavond gezien dat de Aarschottenaar mij daarin steunt.' Met wie ze in Aarschot wil besturen, weet ze nog niet. 'Ik had geen voorakkoord, ik ben ongebonden naar de kiezer gegaan', besluit ze.