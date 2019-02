Guy D'Haeseleer: 'N-VA heeft geen énkele belofte waargemaakt'

Hij zit al twintig jaar in het parlement, maar afgelopen najaar werd Guy D'Haeseleer opeens de nieuwe held van Vlaams Belang. Met zijn Forza Ninove haalde hij 40 procent van de stemmen bij de lokale verkiezingen. Een burgemeesterspost lag in het verschiet, tot zich plots een coalitie meldde van Open VLD, de lokale lijst SAMEN en onafhankelijke Joost Arents, die overliep van N-VA.

D'Haeseleer geloofde tot op het laatst dat hij burgemeester zou worden, vertelt hij aan De Zondag. 'Een coalitie met N-VA was onmogelijk door de nationale druk. Het tweede scenario was een geheime stemming. Ik zou daarin zéker verkozen zijn tot burgemeester. Daar waren afspraken over gemaakt.' Hij zou even een minderheidscoalitie leiden. Daarna zouden 'enkele mensen de overstap maken om Ninove niet in onbestuurbaarheid te storten. Dat was de strategie. Maar dan was er daar die overloper (Joost Arents, red), waardoor de VLD toch een coalitie kon maken.'

Voor de N-VA heeft D'Haeselaar sowieso geen goed woord over. 'N-VA heeft geproefd van de macht en ze wil die niet meer afstaan', zegt hij. Dat is volgens hem de reden dat er vanaf landelijk niveau gezegd werd dat N-VA niet met Forza Ninove in zee mocht. 'De MR liet weten dat een lokale coalitie met Vlaams Belang ook nationale gevolgen zou hebben.'

Op 26 mei denkt D'Haeselaar, die de lijst voor het Vlaams parlement trekt, kiezers te kunnen afpakken van N-VA. 'De N-VA is de Optima Bank van de politiek: veel mooie verkooppraatjes om klanten te werven, maar uiteindelijk blijken dat valse beloften te zijn. Hun kiezers zijn stilaan gaan merken dat ze opgelicht zijn. ... Een stem voor N-VA is een verloren stem voor de Vlaamse zaak. Daarmee ga ik de komende maanden campagne voeren.'

Lees het volledige interview met Guy D'Haeseleer in De Zondag.