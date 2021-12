Gunstig advies voor erkenning van Gent als toeristisch centrum

De stad Gent staat een stap dichter bij de erkenning als toeristisch centrum, wat belangrijk is om ook op zondagen handelszaken in de stad te mogen openen. Na een analyse van Toerisme Vlaanderen gaf de Vlaamse regering vrijdag een gunstig advies. Nu is het aan de federale regering om definitief groen licht te geven voor de erkenning.