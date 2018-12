Güler Turan roept SP.A-leden op tegen Antwerps bestuursakkoord te stemmen

'Dit bestuursakkoord is asociaal en repressief', zegt Turan. 'Ik begrijp niet dat sociaaldemocraten dit kunnen goedkeuren. Daarom zal ik de leden oproepen om massaal naar de ledenvergadering te komen en tegen dit bestuursakkoord te stemmen. De stad komt vol te hangen met camera's, zelfs de wagens van de stad. Wie betrapt wordt op sluikstorten wordt gestraft en terecht, maar ik kan niet leven bij het opleggen van gemeenschapsdienst zonder een rechtelijke toets. De stad is daarmee Openbaar Ministerie en strafrechter. Bovendien vind ik het nog steeds niet kunnen dat de burgemeester nationaal N-VA-voorzitter blijft.'

Turan werd genoemd als schepen van OCMW voor de eerste drie jaar van de legislatuur, weet de Gazet. Dit mandaat gaat daarna naar Open VLD. 'Ik heb de vraag gekregen, maar weigerde', zegt Turan. Het SP.A-gemeenteraadslid wil niet vooruitlopen op de stemming en de gevolgen voor haar binnen SP.A. 'Als de leden het bestuursakkoord goedkeuren, dan zal ik zien wat de consequenties voor mij zullen zijn', klinkt het. 'Ik ga mij daar nu nog niet over uitspreken, maar ik heb vertrouwen in onze militanten.'

Turan was onder Patrick Janssens een jaar schepen. Antwerps SP.A-voorzitter Tom Meeuws wil aan Belga enkel kwijt dat dit een 'verdedigbaar akkoord' is, en dat het aan de leden is om te beslissen.