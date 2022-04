is zanger. Hij tourt met zijn nieuwe plaat In de kronkels van mijn geest. Maar hoe is hij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had hij 28 minuten en 4 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) werd enkele weken geleden op de rooster gelegd in Terzake, over de misstanden in de kinderopvang. Het geslijm en bochtengewring waarmee hij zijn hachje probeerde te redden? Schaamteloos tjevengedrag. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Je kunt het beschavingspeil van een land afmeten aan hoe het omgaat met kunstenaars en minderbedeelden. Er is dus nog wat werk aan de winkel. Wat is uw grootste prestatie? Het mooiste compliment dat ik ooit kreeg, kwam van actrice Dora van der Groen: 'Uw werk is geheel oorspronkelijk.' Ik heb een authentiek universum gecreëerd en val onmogelijk in een hokje te stoppen. Wat is uw grootste mislukking? Dat de liefde van mijn leven mij ontglipt is. Vier jaar geleden, maar het gevoel van verlies blijft. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Ik ben al half geëmigreerd: drie jaar geleden kocht ik een huis in de Franse Pyreneeën, waar ik zo veel mogelijk tijd doorbreng. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Samen met mijn vader naar de Bosuil, het stadion waar eind jaren 50, begin jaren 60 de matchen van de Rode Duivels werden gespeeld. En naar Eddy Merckx in het Sportpaleis, waar toen nog de zesdaagse plaatsvond. Doet u iets bijzonders voor het milieu? In het bos waar ik woon, haal ik altijd zwerfvuil uit de gracht. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik lees er alleen maar mooie, goede dingen, waar ik veel kracht uit put. Praat u weleens tegen uw huisdier? In Frankrijk grenst mijn huis aan een weide met koeien. Soms speel ik daar mondharmonica. Of ze het appreciëren, weet ik niet. Meer zen dan die dieren kun je niet zijn. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Midden jaren 90 woonde ik in een bungalow, te midden van de prachtige natuur. Maar ik werd verliefd op een meisje dat me verleidde om in Antwerpen te gaan wonen. De liefde bleef niet duren en ik was mijn bungalow kwijt. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Daar kan ik niet over oordelen. Maar in het liedje In de kronkels van mijn geest bezing ik het verschil tussen vroeger en nu. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? The Picture of Dorian Gray van Oscar Wilde, The Kid van Charlie Chaplin, het hele oeuvre van Mikis Theodorakis - vooral de liedjes gezongen door Maria Farantouri - en het werk van Félicien Rops. Waarover zou u meer willen weten? Over psychiatrische stoornissen. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Maandelijks stort ik een bescheiden bijdrage voor Child Focus, Amnesty International en Greenpeace. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? De liefde voor natuur, kunst of kinderen is heel puur en vanzelfsprekend. Maar bij de liefde tussen twee partners zijn er altijd weerhaken. De symbiose van twee zielen is zeer zeldzaam. Vindt u seks overschat? Binnen een relatie is het belangrijk om te begeren en begeerd te worden. Maar ook nu ik single ben, wil ik af en toe de sappen voelen stromen. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Op hun begrafenis. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Elke weekdag zwem ik 40 baantjes. En binnenkort haal ik mijn racefiets weer van stal: het liefste wat ik doe. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Dat weet ik niet. Het is ontroerend om Oekraïners te zien vechten voor hun vaderland, maar in België bestaat die vaderlandsliefde helaas niet. Wat hebt u geleerd in het leven? Als het geluk te vinden is, dan enkel in jezelf.