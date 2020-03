De tien partijen die volgende week in de Kamer volmachten zullen toekennen aan de regering-Wilmès in de strijd tegen het nieuwe coronavirus, zijn overeengekomen om een wetsvoorstel voor die bijzondere machten in te dienen. Premier Sophie Wilmès spreekt van een 'grote unie'.

Het gaat om N-VA, PS, MR, Ecolo, CD&V, Open VLD, SP.A, Groen, CDH en DéFI.

'De tien partijen #groteunie zijn deze zaterdag overeengekomen om een wetsvoorstel in te dienen om bijzondere machten toe te kennen', tweet de premier. 'Doelstelling: stemming volgende donderdag. Ik dank alle deelnemers voor hun constructieve aanpak.'

Bijzondere machten

'Het toepassingsgebied van de bijzondere machten zal beperkt blijven tot dringende bepalingen met betrekking tot de volksgezondheid, de openbare orde, sociale zaken en de bescherming van de economie en de mensen,' klinkt het in een persbericht.

'Als we onze burgers willen beschermen, moeten we in staat zijn om onmiddellijk actie te ondernemen,' aldus Wilmès. 'Tijd is kostbaar in deze crisis. De context evolueert zeer snel. Aan het begin van de vergadering heb ik de balans opgemaakt. Alle partijen rond de tafel begrijpen de urgentie en het uitzonderlijke karakter van de situatie.

'De toepassing van de bijzondere machten is niet gebruikelijk, maar ook niet ongezien in de Belgische geschiedenis. We stellen duidelijke richtlijnen op om ervoor te zorgen dat de toepassing ervan eerlijk gebeurt en met respect voor de fundamenten van onze democratie.'

Steun

Wilmès kon deze week haar ontslagnemende minderheidsregering omvormen tot een minderheidsregering met volheid van bevoegdheid. Naast de regeringspartijen MR, Open Vld en CD&V, kreeg de regering ook het vertrouwen van de zes formaties uit de oppositie: socialisten (PS, SP.A), groenen (Ecolo, Groen), CDH en DéFi.

Deze negen partijen steunen de volmachten, net als N-VA. De N-VA stemde bij de vertrouwensstemming tegen de regering-Wilmès, maar de partij gaf al aan dat ze de volmachten voor de coronacrisis zal steunen. N-VA-voorzitter Bart De Wever herhaalde die boodschap vrijdagavond in De Afspraak op Canvas.

