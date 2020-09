De 48 urenstaking in de gevangenissen wordt woensdagochtend nog altijd in grote mate opgevolgd door het personeel. Dat valt te horen bij de vakbonden en bij het Gevangeniswezen. In zo goed als alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel ligt het aantal aanwezige personeelsleden lager dan het streefcijfer voor de minimale dienstverlening.

De vakbonden zijn sinds dinsdagochtend 6 uur bezig met een 48 urenstaking. Ze protesteren op die manier tegen het voornemen om de bezoekregels voor de gedetineerden te versoepelen. De bonden wijzen op de gezondheidsrisico's die dat met zich meebrengt, op een moment dat de coronacijfers opnieuw aan het stijgen zijn. Door de staking wordt woensdagochtend in zo goed als geen enkele gevangenis in Vlaanderen en Brussel het streefcijfer voor de minimale dienstverlening gehaald. 'Enkel in Ruiselede is er voldoende personeel opgedaagd', erkent Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. 'In sommige gevangenissen, zoals Hoogstraten, Merksplas, Oudenaarde en Vorst, zitten we wel dicht in de buurt van het streefcijfer.'

Voor de Waalse gevangenissen zijn nog geen gegevens beschikbaar. De actiebereidheid is volgens de informatie van het Gevangeniswezen het grootst in Mechelen, Gent en Brugge. In Gent, Hasselt, Mechelen, Sint-Gillis en Vorst is er politie aanwezig ter versterking. Ook tijdens de nachtshift werd het streefcijfer voor de minimale dienstverlening niet bereikt in zeven inrichtingen in Vlaanderen en Brussel (Beveren, Brugge, Gent, Mechelen, Merksplas, Sint-Gillis en Wortel).

De vakbonden zijn niet verbaasd over de grote actiebereidheid. 'We hadden vooraf ons oor te luisteren gelegd bij het personeel. En daar klonk een algemeen 'nee' tegen de versoepeling van de regels', zegt Robby De Kaey van ACOD Justitie. 'Er is heel veel ongerustheid en ontevredenheid.' Donderdagnamiddag is er opnieuw overleg voorzien over de bezoekregels. 'Voorlopig hebben we nog geen nieuwe voorstellen voor dat overleg ontvangen', zegt De Kaey. 'Maar waarschijnlijk wordt daarvoor gewacht op de Nationale Veiligheidsraad.'

De vakbonden zijn sinds dinsdagochtend 6 uur bezig met een 48 urenstaking. Ze protesteren op die manier tegen het voornemen om de bezoekregels voor de gedetineerden te versoepelen. De bonden wijzen op de gezondheidsrisico's die dat met zich meebrengt, op een moment dat de coronacijfers opnieuw aan het stijgen zijn. Door de staking wordt woensdagochtend in zo goed als geen enkele gevangenis in Vlaanderen en Brussel het streefcijfer voor de minimale dienstverlening gehaald. 'Enkel in Ruiselede is er voldoende personeel opgedaagd', erkent Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen. 'In sommige gevangenissen, zoals Hoogstraten, Merksplas, Oudenaarde en Vorst, zitten we wel dicht in de buurt van het streefcijfer.' Voor de Waalse gevangenissen zijn nog geen gegevens beschikbaar. De actiebereidheid is volgens de informatie van het Gevangeniswezen het grootst in Mechelen, Gent en Brugge. In Gent, Hasselt, Mechelen, Sint-Gillis en Vorst is er politie aanwezig ter versterking. Ook tijdens de nachtshift werd het streefcijfer voor de minimale dienstverlening niet bereikt in zeven inrichtingen in Vlaanderen en Brussel (Beveren, Brugge, Gent, Mechelen, Merksplas, Sint-Gillis en Wortel). De vakbonden zijn niet verbaasd over de grote actiebereidheid. 'We hadden vooraf ons oor te luisteren gelegd bij het personeel. En daar klonk een algemeen 'nee' tegen de versoepeling van de regels', zegt Robby De Kaey van ACOD Justitie. 'Er is heel veel ongerustheid en ontevredenheid.' Donderdagnamiddag is er opnieuw overleg voorzien over de bezoekregels. 'Voorlopig hebben we nog geen nieuwe voorstellen voor dat overleg ontvangen', zegt De Kaey. 'Maar waarschijnlijk wordt daarvoor gewacht op de Nationale Veiligheidsraad.'