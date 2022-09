Grootste Vlaamse drinkwaterbedrijven willen tarieven verder verhogen 

De vier grootste Vlaamse drinkwaterbedrijven – alle in handen van de overheid – hebben vorig jaar samen 84,3 miljoen euro winst gemaakt. Dat schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag op basis van een analyse van hun jaarrekeningen. Desondanks willen ze de komende jaren de tarieven verder verhogen.

Uit de jaarrekeningen die Farys, De Watergroep, Pidpa en Water-Link onlangs neerlegden, blijkt dat ze samen 84,3 miljoen euro overhielden aan hun activiteiten. Daar zit de verkoop van drinkwater in, maar ook de aanleg van rioleringen.

De winstcijfers komen er ondanks een dalende consumptie van kraantjeswater in Vlaanderen. Tussen 2011 en 2021 daalde het verbruik met 4 procent, maar dat lijkt weinig financiële impact te hebben op de drinkwaterbedrijven. Ze boeken al tien jaar quasi onafgebroken winst en zagen hun eigen vermogen verdubbelen van 1,9 naar 4 miljard.

Toch kondigden ze onlangs aan dat ze de drinkwaterfactuur verder willen verhogen. Zowel De Watergroep als Farys dienden bij de Vlaamse Waterregulator al een vraag in om de tarieven voor drinkwater tussen 2023 en 2028 te mogen verhogen. Als die vraag eind dit jaar ingewilligd wordt, dan zouden klanten van Farys in 2028 bijna 20 procent meer betalen voor hun drinkwater dan vandaag het geval is. En dat zonder indexering. Voor De Watergroep zou het om een stijging van 12 procent gaan.

De twee Antwerpse waterintercommunales Pidpa en Water-Link hebben voorlopig nog geen vraag ingediend omdat ze fusiegesprekken voeren, maar ook daar bestaat volgens Het Laatste Nieuws de kans ze een verhoging van de tarieven aanvragen.

De drinkwaterbedrijven zeggen dat ze geen keuze hebben. Ondanks hun winst staan ze naar eigen zeggen voor harde financiële tijden.