Grootste verhuis van gedetineerden ooit: 271 gevangenen naar nieuwe gevangenis in Dendermonde 

In Dendermonde worden sinds 6u30 zaterdagmorgen 271 gedetineerden overgebracht naar een nieuwe gevangenis, de grootste transfer ooit in ons land. In totaal zullen 4 celwagens vandaag 34 keer een wisselend traject tussen de oude en de nieuwe gevangenis, de zogenaamde ‘Poort van Dendermonde’, afleggen.

Om alles veilig te laten verlopen, worden de gedetineerden geflankeerd door een helikopter, een waterkanon, een pantservoertuig, een patrouilleboot, een drone, 8 politiepaarden, 8 drugshonden en 4 patrouillehonden.

De twee gebouwen liggen in vogelvlucht amper een 3-tal kilometer van elkaar. Maar om het risico op ontsnappingen of bevrijdingspogingen te elimineren, worden 200 gevangenismedewerkers en 232 politiemensen ingezet. ‘We hebben 7 of 8 verschillende reiswegen voorzien’, zegt korpschef Patrick Feys van Dendermonde. ‘We gaan vandaag zoveel mogelijk wisselen om alle risico’s en alle routine uit de job te halen.’

Druk

De verhuis is nodig om de hachelijke druk op bestaande Belgische gevangenissen te verlichten. België kent een dagpopulatie van 11.359 gedetineerden voor een capaciteit van amper 9.769. In Vlaanderen telt het gevangeniswezen 245 grondslapers verdeeld over 8 inrichtingen. 20 daarvan slapen tot vandaag op de grond in Dendermonde. Alle gevangenen krijgen vandaag een cel in het nieuwe gebouw, een moderne complex waar in de toekomst 444 mannelijke gedetineerden hun straf zullen uitzitten.

Maar in de gevangenis van Antwerpen slapen vandaag ook nog steeds 99 gedetineerden op de grond. In Gent gaat het om 75 gevangenen, in Brugge om 19 personen, in Oudenaarde 15 en in Mechelen 11. De gevangenis van Turnhout kan 4 gedetineerden geen bed bieden en in de vrouwenafdeling van Hasselt is er voor 2 gevangenen geen bed.

Overbevolking

‘We hebben vandaag in de meeste gevangenissen een probleem van overbevolking’, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). ‘Op volle capaciteit zal de nieuwe gevangenis van Dendermonde het probleem kunnen oplossen. Tegelijkertijd zullen we ook de oude gevangenis van Dendermonde renoveren. Die zal tegen het einde van dit jaar, begin volgend jaar opnieuw open gaan om nog eens 120 gedetineerden op te sluiten’, aldus de minister.

Het nieuwe gevangenisgebouw, dat al sinds 2008 wordt aangekondigd, werd na een juridische uitputtingsslag uiteindelijk in 2020 gebouwd en werd eind vorig jaar ingehuldigd. Het moet in principe de oude gevangenis, die in 1863 werd geopend, vervangen. Dat historisch gebouw is uiterst gedateerd. Op 19 augustus 2006 ontsnapten er 28 gevangenen nadat een gedetineerde erin geslaagd was om het slot van zijn celdeur te forceren. Een handlanger gijzelde enkele cipiers en eiste dat ze de sleutels van de gevangenisdeuren afgaven. 28 gedetineerden sprongen over de gevangenismuur, waarna sommigen zich eerst op het dak lieten zakken van een telefooncel die vlak naast de muur stond. Het gros van die gedetineerden werd uiteindelijk opnieuw gesnapt en moest hun straf alsnog uitzitten.