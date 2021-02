Zeven miljoen van de beschikbare tien miljoen euro uit de jongste projectoproep groene warmte gaat naar de aanleg van warmtenet. Dat laat Vlaams minister van Energie Zuhal Demir weten.

In 2020 werd 21 miljoen euro voorzien voor hernieuwbare energieprojecten in groene warmte en recuperatie van restwarmte, die werden besteed in twee projectoproepen. In 2021 en 2022 zal telkens minstens 30 miljoen worden geïnvesteerd, maakte Demir vorig jaar al bekend bij de voorstelling van haar begroting. In beide jaren zullen twee projectoproepen plaatsvinden.

De minister geeft nu meer toelichting bij de besteding van de laatste projectoproep van 2020. Het grootste deel van het budget gaat naar 11 kilometer bijkomende warmtenetten. Zo worden de reeds bestaande warmtenetten van Roeselare, Kuurne en Brugge uitgebreid. In Antwerpen wordt er geïnvesteerd aan de Slachthuissite en in Gent worden de nieuwe dokken van een warmtenet voorzien.

Daarnaast komen er drie grote restwarmteprojecten. Zo optimaliseert Puratos het productieproces in de chocoladefabriek Belcolade in Erembodegem. Met grote warmtepompen zal het bedrijf restwarmte op een hogere temperatuur brengen zodat ze bruikbaar wordt voor andere processen in de chocoladebereiding.

FrieslandCampina zal dezelfde technologie toepassen om de melkproductie in haar vestiging in Aalter energiezuiniger te maken.

Het pigmentbedrijf Kronos, tot slot, zal zijn restwarmte via een warmtenet in de Gentse haven delen met het nieuwe bedrijf Green Create W2V Ghent

