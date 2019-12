Grondwettelijk Hof oordeelt donderdag over vernieuwde kinderbijslag

Het Grondwettelijk Hof oordeelt donderdag of de vernieuwde Vlaamse kinderbijslag of Groeipakket, ingevoerd in 2019, discriminerend is of niet.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Begin 2019 voerde Vlaanderen een nieuw systeem van kinderbijslag in. Dat nieuwe systeem, omgedoopt tot Groeipakket, geldt voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2019 en voorziet in een vast basisbedrag van 163,2 euro per kind, eventueel aangevuld met sociale en/of participatietoeslagen. Het bedrag hangt niet meer af van het aantal kinderen in het gezin of hun leeftijd. Verschillende ouders stapten naar het Grondwettelijk Hof omdat ze de nieuwe regeling discriminerend vonden. Zo zijn er gezinnen met kinderen die in het oude systeem vallen en kinderen die in het nieuwe systeem vallen en die vinden dat ze geld mislopen. Daarnaast vinden ook ouders met één kind in het oude systeem dat ze gediscrimineerd worden omdat het basisbedrag voor één kind in het oude systeem (93,93 euro) een stuk lager lag dan in het nieuwe systeem.