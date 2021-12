De grondwerken binnen het volledige Oosterweelproject kunnen voorlopig niet worden verdergezet, na het arrest van de Raad van State van woensdag. Dat meldt bouwheer Lantis, die 'onderzoekt wanneer en hoe deze werken opnieuw kunnen aanvatten'.

De Raad van State schorste dinsdag het technisch verslag dat Lantis hanteert om onder meer de met PFOS vervuilde grond op de Oosterweelwerf te verplaatsen. 'Onze werken zijn steeds met zorg voor de omgeving en de volksgezondheid uitgevoerd', reageert Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis.

'Vanuit die niet aflatende zorg gaan we met het arrest aan de slag. De komende dagen en weken bestuderen we samen met onze experten hoe we tegemoet kunnen komen aan het oordeel dat werd geveld.' Hoeveel vertraging het project zo oploopt, is dus nog niet duidelijk.

De Raad van State schorste dinsdag het technisch verslag dat Lantis hanteert om onder meer de met PFOS vervuilde grond op de Oosterweelwerf te verplaatsen. 'Onze werken zijn steeds met zorg voor de omgeving en de volksgezondheid uitgevoerd', reageert Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. 'Vanuit die niet aflatende zorg gaan we met het arrest aan de slag. De komende dagen en weken bestuderen we samen met onze experten hoe we tegemoet kunnen komen aan het oordeel dat werd geveld.' Hoeveel vertraging het project zo oploopt, is dus nog niet duidelijk.