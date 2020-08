Een groep van ongeveer 25 universiteitsprofessoren eist in een open brief dat alle betrokken leden van de ondertussen ontbonden studentenvereniging Reuzegom die momenteel nog aan de KU Leuven studeren, met onmiddellijke ingang geschorst worden en alle banden met de unief verbroken worden. De KU Leuven moet zich ook beraden over mogelijke sancties die ze nog kan nemen ten aanzien van diegenen die intussen afgestudeerd zijn.

De open brief volgt op onthullingen in kranten van Mediahuis over de gruwelijke feiten die ingenieursstudent Sanda Dia in december 2018 moest ondergaan tijdens een doop van studentenclub Reuzegom. Het parket van Limburg verwees vorige week 17 leden van Reuzegom door, onder meer wegens onopzettelijke doding. De raadkamer beslist op 4 september over hun eventuele doorverwijzing naar de correctionele rechtbank.

De KU Leuven gaf in april vorig jaar de aanwezige studenten een taakstraf van 30 uur en legde hen het schrijven van een paper op over de geschiedenis van het doopritueel. De universiteit verplichtte de studentenclubs ook om een doopcharter te ondertekenen. Na het bekendraken van de recente onthullingen kondigde rector Luc Sels aan zich na de beslissing van de raadkamer te zullen beraden over bijkomende stappen.

De groep professoren wil hierop evenwel niet wachten. 'Welk signaal geven we aan de huidige en toekomstige studenten indien tot op vandaag geen enkele van de betrokken daders enige noemenswaardige sanctie heeft gekregen? Artikel 122 van het tuchtreglement laat er geen enkele twijfel over bestaan. Studenten dienen zich in hun gedragingen en sociale betrekkingen zowel binnen als buiten de universitaire gemeenschap te laten leiden door eerbied voor de menselijke persoon. Indien de mensonterende behandeling van een student met de dood als gevolg geen zwaarste inbreuk is op 'eerbied voor de menselijke persoon' dan kunnen we het algehele nut van een tuchtreglement in vraag stellen', aldus de professoren.

De groep wil dat de KU Leuven ook haar tuchtprocedure herziet. De procedure met betrekking tot de leden van Reuzegom viel indertijd onder de bevoegdheid van Chantal Van Audenhove, op dat ogenblik als vice-rector bevoegd voor studentenzaken. 'Een tuchtcommissie wordt enkel samengeroepen wanneer een uitsluiting door de vicerector wordt overwogen. Wij willen daar verandering in zien, zodat er garanties komen dat zwaarwichtige feiten als deze niet enkel door de vicerector worden beoordeeld maar automatisch voor een tuchtcommissie verschijnen'.

De professoren willen ook een evaluatie van het meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Op de klachten bij dit meldpunt van LOKO-vertegenwoordigers over intimidaties door studentenclubs naar aanleiding van het op til zijnde doopcharter, werd echter niet gereageerd.

Ook oud-rector Rik Torfs uitte maandag op Radio 1 al kritiek op de aanpak van de kwestie door de KU Leuven. Naast een strengere bestraffing die meer in verhouding staat tot de gepleegde feiten, had de universiteit zich volgens Torfs burgerlijke partij moeten stellen in de strafprocedure. Men moet onderzoeken of dit momenteel nog kan, vindt hij.

Torfs vroeg zich ook af waarom niet onderzocht werd of Sanda Dia, die buitenlandse roots heeft, al dan niet slachtoffer werd van racistisch geweld. Daarnaast had de universiteit naar aanleiding van dit incident 'voorgoed komaf moeten maken met vernederende rituelen en machtsmisbruik in studentenclubs'. Het laten ondertekenen van het doopcharter was volgens hem onvoldoende.

