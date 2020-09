Volgens de groenen zijn de onderhandelingen onder leiding van preformateurs Conner Rousseau (SP.A) en Egbert Lachaert (Open VLD) voldoende opgeschoven 'om aan het parlement een ambitieus akkoord te kunnen voorleggen waarin elke partner zich inhoudelijk terugvindt'.

Net als de andere partijen hadden ook Groen en Ecolo maandagochtend hun wekelijkse partijbureaus. De respectieve voorzitters Meyrem Almaci van Groen en Rajae Maouane en Jean-Marc Nollet van Ecolo roepen hun collega's van MR en Open VLD, PS en SP.Aen CD&V op om te preformatiegesprekken zo snel mogelijk te hernemen. 'Het land heeft een regering nodig.'

'Het land heeft nood aan stabiliteit en rust. Dit is het moment om de gezondheidscrisis te managen, om een ambitieus klimaatbeleid te voeren en om de economische crisis aan te pakken. Daarvoor is een regering nodig. Dat kan alleen als iedereen sereen voortwerkt', aldus Almaci.

Maouane en Nollet willen dat het engagement om tegen 1 oktober een regering op de been te brengen concreet gemaakt wordt. 'De Belgen in het noorden, het midden en het zuiden van het land zouden een mislukking niet begrijpen en niet aanvaarden', zegt Maouane.

Volgens de groenen zijn de onderhandelingen onder leiding van preformateurs Conner Rousseau (SP.A) en Egbert Lachaert (Open VLD) voldoende opgeschoven 'om aan het parlement een ambitieus akkoord te kunnen voorleggen waarin elke partner zich inhoudelijk terugvindt'.

Onvrede over houding Georges-Louis Bouchez

Wel wijst Almaci erop dat er respect moet zijn voor de gemaakte afspraken. De gesprekken van afgelopen weekend hadden de naam van de formateur moeten opleveren, die meteen in polepositie zou liggen om de regering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V te gaan leiden. Die gesprekken werden zondag echter stilgelegd, en dat was volgens meerdere bronnen te wijten aan Georges-Louis Bouchez. Vooral een interview met Humo waarin hij te kennen gaf dat zijn partijgenote Sophie Wilmès premier zou blijven, wekte wrevel op.

Voor Ecolo gaat het om een belangrijk punt, maar mogen persoonskwestie niet voorgaan op de inhoud. 'Laten we deze unieke kans niet verspillen om ons land opnieuw een toekomstperspectief te geven', zeggen Maouane en Nollet.

Maandag om 12 uur worden de zeven partijen weer rond de tafel verwacht. Het is niet bekend waar de onderhandelaars samenzitten. Sowieso gaan preformateurs Rousseau en Lachaert in de loop van de dag nog naar het Paleis om verslag uit te brengen bij koning Filip.

Volgens een insider hangt alles af van de ingesteldheid van Bouchez. 'Het was dit weekend duidelijk dat hij geen oplossing wilde.' Dat zijn gebrekkige kennis van het Nederlands de zaken nog meer zou bemoeilijken, wordt tegengesproken. 'Je moet geen Nederlands kunnen om te begrijpen dat je niet zomaar kunt terugkomen op gemaakte afspraken.'

Net als de andere partijen hadden ook Groen en Ecolo maandagochtend hun wekelijkse partijbureaus. De respectieve voorzitters Meyrem Almaci van Groen en Rajae Maouane en Jean-Marc Nollet van Ecolo roepen hun collega's van MR en Open VLD, PS en SP.Aen CD&V op om te preformatiegesprekken zo snel mogelijk te hernemen. 'Het land heeft een regering nodig.' 'Het land heeft nood aan stabiliteit en rust. Dit is het moment om de gezondheidscrisis te managen, om een ambitieus klimaatbeleid te voeren en om de economische crisis aan te pakken. Daarvoor is een regering nodig. Dat kan alleen als iedereen sereen voortwerkt', aldus Almaci. Maouane en Nollet willen dat het engagement om tegen 1 oktober een regering op de been te brengen concreet gemaakt wordt. 'De Belgen in het noorden, het midden en het zuiden van het land zouden een mislukking niet begrijpen en niet aanvaarden', zegt Maouane. Volgens de groenen zijn de onderhandelingen onder leiding van preformateurs Conner Rousseau (SP.A) en Egbert Lachaert (Open VLD) voldoende opgeschoven 'om aan het parlement een ambitieus akkoord te kunnen voorleggen waarin elke partner zich inhoudelijk terugvindt'. Wel wijst Almaci erop dat er respect moet zijn voor de gemaakte afspraken. De gesprekken van afgelopen weekend hadden de naam van de formateur moeten opleveren, die meteen in polepositie zou liggen om de regering van socialisten, liberalen, groenen en CD&V te gaan leiden. Die gesprekken werden zondag echter stilgelegd, en dat was volgens meerdere bronnen te wijten aan Georges-Louis Bouchez. Vooral een interview met Humo waarin hij te kennen gaf dat zijn partijgenote Sophie Wilmès premier zou blijven, wekte wrevel op. Voor Ecolo gaat het om een belangrijk punt, maar mogen persoonskwestie niet voorgaan op de inhoud. 'Laten we deze unieke kans niet verspillen om ons land opnieuw een toekomstperspectief te geven', zeggen Maouane en Nollet. Maandag om 12 uur worden de zeven partijen weer rond de tafel verwacht. Het is niet bekend waar de onderhandelaars samenzitten. Sowieso gaan preformateurs Rousseau en Lachaert in de loop van de dag nog naar het Paleis om verslag uit te brengen bij koning Filip. Volgens een insider hangt alles af van de ingesteldheid van Bouchez. 'Het was dit weekend duidelijk dat hij geen oplossing wilde.' Dat zijn gebrekkige kennis van het Nederlands de zaken nog meer zou bemoeilijken, wordt tegengesproken. 'Je moet geen Nederlands kunnen om te begrijpen dat je niet zomaar kunt terugkomen op gemaakte afspraken.'